Filipa Martins está perto de garantir a presença na Final da Ginástica Artística All-Around, dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A atleta portuguesa fez um total de 53.166 pontos: Saltos (14.133), Assimétricas (13.800), Trave (12.600) e Solo (12.633).

Neste momento, Filipa está na 14.ª posição e aguarda os resultados das restantes subdivisões para saber se consegue seguir para a próxima fase. A subdivisão 4 começa às 17h e a subdivisão 5 às 20h10. De notar que apenas são apuradas 24 atletas para a final.

Após a prova, e em declarações à lusa, a atleta de 28 anos mostrou-se bastante «emocionada» com a exibição e uma possibilidade de atingir a final.

«Estava quase a chorar ali, mas tentei conter-me até porque estava difícil de respirar na altura. Mas estou muito orgulhosa daquilo que fizemos aqui hoje. Acho que podemos sonhar, se calhar, com a final, temos de esperar até ao final do dia. Claro que havia coisas que podíamos ter feito um bocadinho melhor, nós atletas queremos sempre mais também, mas estamos muito satisfeitos com a competição de hoje, muito mesmo», disse.