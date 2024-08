Gianmarco Tamberi foi este domingo internado no hospital devido a um problema renal e está em dúvida para a prova do salto em altura, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O atleta italiano e atual campeão olímpico na especialidade procura defender a medalha de ouro conquistada em Tóquio 2020, na prova que está marcada para esta quarta-feira.

Reigning men’s high jump Olympic champion Gianmarco Tamberi has been admitted to hospital with a suspected kidney problem.



We’re hoping he can recover quickly and compete at #Paris2024! 🇮🇹 pic.twitter.com/JcsKzp62pg