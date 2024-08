Imane Khelif conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na categoria de -66 kg de boxe, após derrotar a chinesa Yang Liu, por decisão unânime dos juízes.

Este foi de resto, o segundo «ouro» para a Argélia em Paris 2024, depois de Kaylia Nemour ter vencido na competição de paralelas assimétricas.

Durante a sua participação nestes Jogos Olímpicos, Imane Khelif esteve envolvida numa polémica face ao seu género, sendo que a Associação Internacional de Boxe chegou mesmo a afirmar que a atleta era um homem.

Recordar que no início do torneio, eliminou a italiana Angela Carini em apenas 46 segundos, sendo que a adversária saiu em lágrimas, abandonando assim o combate.

#Gold medal for Algeria! 🇩🇿



Congratulations to Imane Khelif, clinching first place in boxing women's 66kg.