João Fernando perdeu, esta terça-feira, e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O judoca português competiu frente ao canadiano François Gauthier-Drapeau, número cinco do mundo, na primeira ronda de -81kg, mas acabou por ser eliminado após receber três castigos.

No tatami 1 da Arena Champ-de-Mars, com dois castigos para ambos, a partida foi para ponto de ouro (golden score) e lá João Fernando recebeu o terceiro e último (shido), com os juízes a considerarem uma pega irregular que ditou o fim da participação nos Jogos Olímpicos

De recordar que Bárbara Timo também foi eliminada na manhã desta terça-feira.