Manuel Grave concluiu o primeiro dia de equestre no 59.º lugar da classificação, apenas à frente de outros cinco atletas.

Na prova de dressage, o português fechou com 40,70 pontos de penalização, ou seja, mais 23 pontos que a atual líder, a britânica Laura Collett. Juntamente com o cavalo Carat de Bremoy, tem ainda pela frente as provas de cross-country e saltos, que vão decorrer este domingo e segunda-feira, respetivamente.

Para já, apenas o italiano Emiliano Portale foi eliminado da prova, sendo que permanecem em competição 63 atletas e os respetivos cavalos.