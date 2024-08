As condições metereológicas continuam a não colaborar com as provas de vela, nos Jogos Olímpicos. A «medal race» da classe 470, na qual vão participar os velejadores portugueses Carolina João e Diogo Costa, foi adiada para quinta-feira, devido à falta de vento em Marselha. Não é a primeira vez que esta situação acontece.

Um dia antes, na terça-feira, a dupla lusa tinha-se qualificado para a regata decisiva, pois ocupam a quinta posição da geral, com 49 pontos, numa competição liderada pelos austríacos Lara Vadlau e Lucas Maehr.

Na «medal race», cujo horário ainda não foi divulgado pela organização, participam os velejadores colocados até ao 10.º lugar, com os pontos conquistados na regata decisiva a valerem a dobrar.