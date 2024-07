Remco Evenepoel conquistou este sábado a medalha de ouro no contrarrelógio individual dos Jogos Olímpicos.

O ciclista belga superiorizou-se a toda a concorrência e terminou com 15 segundos de vantagem sobre Filippo Ganna (Itália) e 25 para o compatriota Wout Van Aert. Esta é a primeira vez que um belga consegue vencer a especialidade nesta competição, o que acrescenta ainda mais brilho a esta vitória do atual campeão do mundo de contrarrelógio.

Outro dos claros destaques da prova vai para o português Nelson Oliveira, que terminou no sétimo lugar, à frente de grandes nomes do ciclismo mundial e igualou assim o melhor resultado da carreira nos Jogos Olímpicos, quando também foi sétimo em 2016, no Rio de Janeiro. Desta forma, o ciclista português leva para casa pela segunda vez na carreira um diploma olímpico.