Noah Lyles conquistou este domingo a medalha de ouro na prova dos 100 metros.

Perante a concorrência, o atleta norte-americano mostrou ser o mais rápido (9.79.784 segundos) e confirmou a vitória no «photo finish», sendo que terminou com cinco milésimas de vantagem para o segundo classificado Kishane Thompson (9.79.789). Na terceira posição ficou Fred Kerley, com um tempo de 9.81 segundos, suficientes para o «bronze».

Veja aqui a vitória de Noah Lyles nos 100 metros: