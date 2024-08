Noah Lyles é o «homem mais rápido do mundo» e a medalha de ouro conquistada nos 100 metros em Paris 2024 é a prova dessa designação.

Campeão do mundo na distância em seis ocasiões, o atleta norte-americano é conhecido pela velocidade em pista, mas também por algumas polémicas em que se viu envolvido ao longo da carreira. A mais mediática aconteceu precisamente no ano passado, quando entrou numa série de picardias com alguns atletas da NBA.

Numa conferência de imprensa, Noah Lyles questionou o porquê da equipa vencedora da NBA se considerar a si própria a melhor do mundo, sendo que apenas jogam no próprio país.

«Eu assisto às finais da NBA e vejo-os com 'campeão mundial' no boné. Campeão mundial de quê? Dos Estados Unidos? Não me interpretem mal, eu adoro os Estados Unidos, algumas vezes, mas não o país não é o mundo. Nós aqui [Mundial de Atletismo] somos o mundo. Todos os países estão aqui a lutar pela sua bandeira. Não há bandeiras na NBA», referiu.

As declarações acabaram por não cair bem junto dos grandes nomes da modalidade, como Kevin Durant, Damian Lillard ou Devin Booker. Kevin Durant disse, por exemplo, que «alguém devia ajudar este homem». Já Draymon Green considerou que Noah Lyles «tenho ser inteligente e só disse porcaria».

Recorde-se que na seleção que representa os Estados Unidos nestes Jogos Olímpicos está precisamente Kevin Durant, juntamente com outras estrelas da NBA, como LeBron James ou Steph Curry.

Veja aqui as declarações de Noah Lyles sobre a NBA:

Filho de antigos velocistas, que fizeram carreira nos Estados Unidos, Noah Lyles não teve uma infância fácil. O norte-americano teve em criança vários problemas respiratórios, que o obrigavam a ser frequentemente internado de urgência.

Foi diagnosticado com asma e realizou vários tratamentos, mas só melhorou mesmo após fazer uma cirurgia aos adenóides. Melhorou depois disso e parecia que o pior já tinha passado, mas em 2009, com 12 anos, apanhou gripe suína. Mais uma vez teve de internado, com apoio de aparelhos respiratórios. Só ao fim de duas semanas voltou a respirar normalmente.

Com o tempo, os problemas de saúde foram passando e Noah Lyles tornou-se especialista nos 200 metros, onde ganhou inclusive dois Campeonatos do Mundo (2019 e 2022). Ainda assim, a adaptação aos 100 metros também lhe trouxe frutos, o maior deles na prova deste domingo, após bater no «photo finish» o jamaicano Kishane Thompson, outro dos principais nomes nessa vertente.

Medalhado de bronze em Tóquio 2020 (2021 devido ao Covid-19), Noah Lyles ganhou estatuto e palmarés nos últimos três anos, de forma a entrar para a capital francesa com maior favoritismo face à concorrência direta.

Esta segunda-feira regressa à pista para tentar mostrar mais uma vez porque é considerado o mais rápido do mundo, desta feita na vertente para a qual sempre treinou, precisamente os 200 metros. Pela frente terá os companheiros de seleção Erriyon Knighton e Kenneth Bednarek, também eles candidatos ao «ouro» na especialidade.