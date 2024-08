Noah Lyles, o campeão olímpico dos 100 metros, terminou em terceiro lugar na final dos 200 metros masculinos, enquanto perseguia uma histórica dobradinha no Jogos Olímpicos, depois de testar positivo para a Covid-19.

O americano teve uma boa saída mas não conseguiu manter o ritmo, com Letsile Tebogo, do Botswana, a afastar-se nos últimos 50 metros e a terminar com o tempo de 19.46. Foi a primeira medalha de ouro para o seu país.

O colega de equipa de Lyles, Kenneth Bednarek, fez uma subida tardia e conquistou a prata, forçando-o a ficar em terceiro.

Imediatamente após a corrida, o atleta de 27 anos foi visto a sentar-se numa cadeira e retirado da pista, visivelmente cansado. A equipa técnica americana confirmou que o atleta testou positivo à Covid-19.

After his bronze medal in the 200m, US Track and Field have confirmed Noah Lyles has Covid.#BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/X878I5dPW9