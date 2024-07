Dois dias antes da cerimónia oficial de abertura, o futebol dá nesta quarta-feira o pontapé de saída para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Não estará o bicampeão em título – o Brasil falhou o apuramento -, mas há seleções a apostar forte. Desde logo a Argentina, que tem o benfiquista Otamendi e entra em campo pelas 14h em Saint-Étienne, frente a Marrocos.

O capitão das águias fez questão de estar presente, ocupando uma das quotas de exceção na prova, que é reservada a jogadores sub-23, mas permite a presença de três jogadores sem limite de idade em cada seleção. Não é o único, a Argentina tem também o avançado Julian Alvarez e o guarda-redes Geronimo Rulli nessa condição, a França conta por exemplo com Alexandre Lacazette, Marrocos com Achraf Hakimi, a Espanha tem o ex-bracarense Abel Ruiz, além de Sergio Gomez e Juan Miranda.

Portugal falhou uma vez mais a qualificação, ao não conseguir chegar às meias-finais do Europeu de sub-21 no ano passado, para aquela que seria apenas a quinta presença nacional no torneio olímpico, depois da estreia em 1928, do quarto lugar em 1996, da eliminação na fase de grupos em 2004, com Cristiano Ronaldo na equipa, e da campanha até aos quartos de final no Rio 2016.

Além de Otamendi, o futebol nacional estará representado em França pelo vimaranense Mamadou Tounkara, que integra a seleção do Mali, tal como Issoufi Maiga, do Académico Viseu.

Estão presentes 16 equipas, que jogarão em sete estádios. A final do torneio masculino está marcada para 9 de agosto no Parque dos Príncipes, que também vai receber a final da competição masculina, no dia seguinte.

Além da Argentina, que procura um terceiro título depois das conquistas de 2004 e 2008, França e Espanha contam-se entre os principais candidatos à vitória, sendo também os únicos países presentes em Paris 2024 que já venceram a competição.

O calendário da 1ª jornada

24 julho

Grupo A:

Guiné-Nova Zelândia, 16h;

França-EUA, 20h (Eurosport 1).

Grupo B:

Argentina-Marrocos, 14h (Eurosport 1);

Iraque-Ucrânia, 18h (Eurosport 1).

Grupo C:

Uzbequistão-Espanha, 14h;

Egito-Rep. Dominicana, 16h (Eurosport 1).

Grupo D:

Japão-Uruguai, 18h;

Mali-Israel, 20h.