O pai da judoca croata Barbara Matic, campeã olímpica em -70kg, foi detido esta quinta-feira em Paris, por ter beijado na boca, sem consentimento, uma voluntária dos Jogos Olímpicos, na sequência de um triunfo da sua filha, anunciaram as autoridades francesas.

O Ministério Público de França deu conta que a detenção surgiu depois de denúncia da vítima, de 24 anos, acrescentando que decorrem investigações.

O incidente terá ocorrido durante os quartos de final, quando o pai de Matic, em zona não autorizada, em jeito de celebração, agarrou na voluntária pelos ombros e beijou-a, antes de fugir do local.

A voluntária apresentou queixa numa esquadra do sétimo bairro, onde decorre a competição olímpica do judo: o prevaricador foi chamado para prestar declarações, ficando sob custódia policial enquanto a investigação prossegue.

De recordar que, há cerca de um ano, aconteceu um caso semelhante e com proporções a nível mundial: o então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, beijou à força a jogadora espanhola Jennifer Hermoso, durante a entrega do troféu do Mundial feminino. O gesto acabou por ser decisivo para renunciar ao cargo. O caso chegou à justiça, com julgamento marcado para o início de 2025.