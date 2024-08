Pedro Pichardo conquistou, esta sexta-feira, a medalha de prata no triplo salto, nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O atleta português, campeão olímpico em Tóquio 2020, conseguiu a prata graças à marca de 17.84 metros, registada na segunda das seis tentativas do concurso.

Pichardo começou por saltar 17.79 metros e depois 17.84. Na terceira tentativa o salto foi nulo, na quarta ficou-se pelos 17.52 metros e abdicaria depois da quinta, para apostar tudo na sexta e última tentativa, na qual ficou muito perto do ouro, fazendo o seu segundo melhor salto na final: 17.81 metros.

O espanhol Jordan Díaz sagrou-se campeão olímpico, com 17.86 metros, marca alcançada no seu primeiro salto.

Andy Díaz Hernández (Itália) foi bronze, com 17.64 metros, marca alcançada no seu sexto e último salto.

Esta é a terceira medalha de Portugal nos Jogos Olímpicos Paris 2024, depois do bronze de Patrícia Sampaio no judo (-78kg) e da prata de Iúri Leitão no omnium, no ciclismo de pista.