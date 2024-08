Pedro Pichardo cruzou-se com Luís Montenegro e pediu para ter uma reunião com o Primeiro-Ministro.

Em declarações aos jornalistas, o medalhado de prata no triplo salto em Paris 2024 confessou ter «passado a mensagem para marcar um encontro» e admitiu que é importante as principais entidades do país comunicarem com os atletas e não apenas com os dirigentes.

«Vi-o hoje (sábado), cumprimentámo-nos e deu-me os parabéns. Tentei passar a mensagem para marcar um encontro com ele, mas não sei se será possível, não sei como funcionam essas coisas. Reúnem-se sempre com os dirigentes, mas nunca falam com os atletas, é sempre bom ouvir o lado dos atletas também. Espero ter uma reunião com as entidades e as pessoas do nosso país e ver se as coisas melhoram um bocado. Não só para mim, mas para o desporto português no geral», admitiu.

Recordar que esta sexta-feira, após conquistar a prata na final do triplo salto, Pedro Pichardo deixou duras críticas à falta de apoio do governo e colocou mesmo em cima da mesa terminar a carreira após os Jogos Olímpicos.