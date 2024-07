Mais um contratempo nos Jogos Olímpicos de Paris. A organização dos Jogos Olímpicos cancelou o treino de triatlo, previsto para esta segunda-feira, no rio Sena. Em causa está, segundo a organização, a chuva dos últimos dois dias que o rio sujo.

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos, a Federação Internacional de Triatlo e as autoridades locais tomaram a «decisão de cancelar a parte de natação do triatlo de familiarização» prevista para esta manhã, tal como no domingo, porque os «níveis de qualidade da água não oferecem garantias suficientes», indicaram em comunicado.

As preocupações são crescentes, pois o triatlo é o primeiro evento olímpico a ser realizado no Sena, antes da natação em águas abertas na segunda semana dos Jogos Olímpicos de Paris.

O Governo francês e as autoridades locais investiram cerca de 1,4 mil milhões de euros para tornar o Sena e o principal afluente, o Marne, aptos para os banhos, em preparação para os Jogos. No entanto, esses esforços têm-se revalado infrutíferos.