Portugal foi eliminado, esta segunda-feira, na primeira ronda do torneio de equipas de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, frente ao Brasil.

Os portugueses Marcos Freitas, 17.º do mundo, e Tiago Apolónia (65.º) perderam no encontro de pares por 3-2, frente à dupla Vítor Ishiy (85.º) e Guilherme Teodoro (122.º), com os parciais de 12-10, 11-9, 7-11, 8-11 e 12-10.

De seguida, o brasileiro Hugo Calderano, prata no torneio individual, voltou a vencer Portugal, no jogo contra João Geraldo por 3-0 (12-10, 11-5 e 11-7). Marcos Freitas reduziu e venceu Guilherme Teodoro, por 3-0, com os parciais de 11-7, 12-10 e 11-4.

Com o confronto a marcar 2-1, o quarto encontro acabou por cair para o lado dos brasileiros, depois de Ishiy bater Geraldo, por 3-2, com os parciais de 14-12, 8-11, 8-11, 11-9 e 14-12.