Gustavo Ribeiro iria disputar as eliminatórias de street às 11h00 deste sábado, mas o skater português só vai competir na segunda, isto porque a prova marcada para este sábado foi adiada para segunda-feira.

O skater luso, que era a grande esperança da missão lusa no primeiro dia dos Jogos Olímpicos Paris 2024, só entrará em ação na segunda-feira, com as eliminatórias e a final agendadas para as 11h00 e 16h00, respetivamente.

Importa dizer que Nuno Borges tem duelo marcado com o argentino Mariano Navone, no segundo encontro da sessão da manhã, que arranca às 12h00, mas a partida no court 10 de Roland Garros também poderá ser adiada devido à chuva.