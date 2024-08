Simone Biles terminou a sua prestação nos Jogos Olímpicos com mais uma medalha, mas um erro e uma adversária a altura impediram-na de conquistar o «ouro» nas provas de solo e trave em ginástica artística.

Na primeira final do dia, um deslize enquanto realizava uma sequência de mortais acabou por fazer com que a norte-americana caísse da trave e terminasse assim no quinto lugar. A medalha de ouro acabou por ir para a italiana Alice D'Amato, com Yaqin Zhou a ficar com a «prata» e a compatriota Manila Esposito a arrecadar o «bronze».

Ainda assim, numa das vertentes em que é mais forte, Simone Biles também não conseguiu superiorizar-se à concorrência e terminou no segundo lugar, apenas atrás de Rebeca Andrade. A ginasta brasileira conquistou a quarta medalha nesta edição dos Jogos Olímpicos e na subida ao pódio recebeu uma vénia de Biles, no momento da entrega das medalhas.

Recordar que Simone Biles venceu o «ouro» nas provas de all-around, equipas e salto e tem no palmarés onze medalhas, sete de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Veja aqui a prestação de Simone Biles na final da trave: