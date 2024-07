Tiago Apolónia perdeu na primeira ronda do torneio de singulares em ténis de mesa.

Na Arena Paris Sul, o atleta português não se conseguiu superiorizar ao alemão Qiu Dang, que bateu Apolónia por 4-1, com os parciais de 2-11, 11-3, 11-2, 11-6 e 12-10.

«Ao nível do jogo, obviamente entrei extremamente bem, mas o Dan conseguiu impor o seu jogo. É o atual campeão da Europa e candidato a uma medalha. É levantar a cabeça e preparar a prova de equipas, que começa com o Brasil e onde o foco tem de estar no máximo», admitiu o mesatenista.

Veja aqui um dos melhores momentos de Tiago Apolónia no encontro: