Os treinos de natação no Rio Sena, tendo em vista os Jogos Olímpicos de Paris, foram cancelados pela quinta vez desde que o certame começou. Isto deve-se à fraca qualidade da água no rio.

Desta vez, o momento de preparação contava para a natação de águas abertas. A portuguesa Angélica André vai disputar essa prova, no dia 8, quinta-feira de manhã.

De acordo com a inglesa BBC, os níveis de E. coli, a substância que terá levado uma atleta belga para o hospital, com um infeção, «estão aceitáveis». A grande preocupação prende-se com a bactéria enterococcus.

O mesmo jornal dá conta que, caso esta situação persista, as provas de natação podem ser mudadas para Vaires-sur-Marne, na parte oriental da cidade de Paris, no rio Marne.