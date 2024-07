A dupla portuguesa Vasco Vilaça e Ricardo Batista teve uma excelente prestação na final do triatlo masculino, nos Jogos Olímpicos de Paris, na manhã desta quarta-feira. Vilaça ficou em quinto e Batista em sexto, a 23 e 25 segundos do britânico Alex Yee, que venceu a medalha olímpica (1:43:33).

Os dois atletas percorreram quase toda a prova em conjunto. No final, estiveram separados por apenas dois segundos. Tiveram, especialmente, uma grande prova na corrida, a última parte da competição.

Os portugueses acabaram a natação (no rio Sena) em 26.º, no caso de Vasco Vilaça, e 28.º, no de Ricardo Batista. No final do ciclismo, a segunda etapa, Ricardo Batista terminou em 18.º e Vasco Vilaça em 24.º

Num final entusiasmante, e já depois de um longo período em que o neozelândes Wilde na frente da corrida, o britânico Yee fez um sprint impressionante ultrapassando o congénere oceânico.

Vasco Vilaça tem 24 anos e é atleta do Benfica. Ricardo Batista está ligado ao Clube de Natação de Torres Novas e também faz 24 anos este ano.