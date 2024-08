Patrícia Sampaio conquistou esta quinta-feira o «bronze» em -78 kg e garantiu a 29.ª medalha para Portugal na história dos Jogos Olímpicos.

Na luta pelo terceiro lugar, a judoca portuguesa foi mais forte que a japonesa Rika Takayama e com dois «wazaris» superiorizou-se à adversária. Esta é a primeira medalha para Portugal em Paris 2024, sendo que faltam ainda três para igualar o melhor registo de sempre do país nesta competição, que aconteceu em Tóquio 2020, com o ouro de Pedro Pablo Pichardo, a prata de Patrícia Mamona e o bronze de Jorge Fonseca e Fernando Pimenta.

Confira aqui a lista completa de medalhas ganhas por Portugal nos Jogos Olímpicos:

Paris 2024

Patrícia Sampaio, Judo, medalha de bronze

--

Tóquio 2020

Pedro Pablo Pichardo, Atletismo (triplo salto), medalha de ouro

Patrícia Mamona, Atletismo (triplo salto), medalha de prata

Jorge Fonseca, Judo, medalha de bronze,

Fernando Pimenta, Canoagem, medalha de bronze

--

Rio de Janeiro 2016

Telma Monteiro, Judo, medalha de bronze

--

Londres 2012

Fernando Pimenta e Emanuel Silva, Canoagem, medalha de prata

--

Pequim 2008

Nélson Évora, Atletismo (triplo salto), medalha de ouro

Vanessa Fernandes, Triatlo, medalha de prata

--

Atenas 2004

Francis Obikwelu, Atletismo, medalha de prata

Sérgio Paulinho, Ciclismo, medalha de prata

Rui Silva, Atletismo, medalha de bronze

--

Sydney 2000

Fernanda Ribeiro, Atletismo, medalha de ouro

Nuno Delgado, Judo, medalha de bronze

--

Atlanta 1996

Fernanda Ribeiro, Atletismo, medalha de ouro

Hugo Rocha e Nuno Barreto, Vela, medalha de bronze

--

Seul 1988

Rosa Mota, Atletismo, medalha de ouro

--

Los Angeles 1984

Carlos Lopes, Atletismo, medalha de ouro

Rosa Mota, Atletismo, medalha de bronze

António Leitão, Atletismo, medalha de bronze

--

Montreal 1976

Carlos Lopes, Atletismo, medalha de prata

Armando Lopes, Tiro, Armando Marques, medalha de prata

--

Roma 1960

Mário Quina e José Quina, Vela, medalha de bronze

--

Helsínquia 1952

Joaquim Fiúza e Francisco Andrade, Vela, medalha de bronze

--

Londres 1948

Fernando Paes, Francisco Valadas e Luís Mena Silva, Equestre, medalha de bronze

Duarte Bello e Fernando Bello, Vela, medalha de prata

--

Berlim 1936

Luís Mena Silva, Domingos Coutinho e José Beltrão, Equestre, medalha de bronze

--

Amesterdão 1928

Paulo d'Eça Leal, Mário de Noronha, Jorge Paiva, Frederico Paredes, João Sasseti e Henrique Silveira, Esgrima, medalha de bronze

--

Paris 1924

Aníbal Almeida, Hélder Martins, José Mouzinho de Albuquerque e Luís Cardoso Menezes, Equestre, medalha de bronze