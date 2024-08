Pedro Pichardo recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para comentar a receção apoteótica a Letsile Tebogo no Botswana, após conquistar a medalha de ouro nos 200 metros em Paris 2024.

Juntamente com a publicação do velocista, Pichardo deixou ainda uma mensagem no mínimo curiosa: «Será que é impossível acontecer isto em Portugal?», pode ler-se.

Recordar que após a participação nos Jogos Olímpicos, onde conquistou a medalha de prata no triplo salto, o triplista luso dirigiu duras críticas ao governo e às instituições, pela falta de apoio aos atletas de outras modalidades, que não seja o futebol.

Veja a mensagem deixada por Pedro Pichardo nas redes sociais: