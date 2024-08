Pedro Pablo Pichardo conquistou esta sexta-feira a medalha de prata em triplo salto, ao ficar a apenas três centímetros do vencedor.

Após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o atleta português mostrou-se satisfeito com a participação nesta prova e referiu que neste momento não tem certezas quanto à permanência no ativo, devido aos problemas no Benfica e à «falta de apoio das instituições e do governo».

«Estou feliz, mas claro que queria ganhar, não foi o dia da vitória, saio com boas sensações e da próxima vez será melhor. Estava a sentir uma pequena dor nos tornozelos, o treinador mandou prescindir do quinto salto e no sexto já estava melhor. Infelizmente cometi um erro na corrida, não consegui acertar com a tábua, perdi por dois centímetros e perdi a competição. Agora é continuar a trabalhar e seguir em frente. Acima de tudo tento fazer o meu percurso e é uma honra estar ao lado de Carlos Lopes (português mais medalhado nos Jogos Olímpicos). Presença em Los Angeles? Estou um pouco desmotivado, com os problemas no clube em Portugal, a falta de apoio das instituições e do governo. Estava a pensar em terminar a carreira depois desta prova, mas a minha família tem-me dito para continuar, não sei. O que está na minha cabeça é ficar por aqui», afirmou em declarações à RTP.