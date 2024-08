Declarações do ciclista português Rui Oliveira, aos microfones da RTP e da Antena 1, após o título olímpico no madison, alcançado com Iúri Leitão, para Portugal:

«Eu estou sem palavras, a verdade é que isto não dá, não sei o que dizer.»

«É a nossa estreia nos Jogos Olímpicos, o ciclismo de pista faz a estreia nos Jogos Olímpicos, o Iúri fez um feito extraordinário há dois dias [ndr: prata no omnium]. Nós, se calhar, não estávamos no top-7 das equipas favoritas, essa é que é a verdade.»

«Os italianos já nos conhecem muito bem, mas nós arriscámos nas últimas 50 voltas. O Iúri, penso que a 50 ou 60 voltas do fim disse-me: "vamos arrancar". E eu disse: espera mais um bocado, vamos deixar criar um pouco mais de fadiga. Acho que as últimas 30 voltas foram nossas. Não sei quantos sprints ganhámos, mas senti que estávamos mais fortes. Isto parece um déjà vu. Há duas semanas fizemos uma simulação no Velódromo de Anadia, em que fizemos 200 voltas atrás da mota, as últimas 25 foram sozinhos e eu pensei que estava a fazer esse treino na pista e eu sabia: são duas voltas até à morte, depois descansar um bocado, depois mais duas e eram pouco mais de cinco minutos. Eu nem olhei para o placard, só queria pontos, pontos, pontos. Penso que estava a viver um sonho nas últimas sete voltas e ainda não acredito que vamos subir ao pódio.»

«Eu tenho de viajar para a Dinamarca amanhã, para correr na terça ou na quarta-feira, mas vou tentar falar com a minha equipa, porque eu acho que este é um momento único da vida e acho que tenho de ir para Portugal, festejar com os meus amigos, com a minha família, com o Iúri e esperamos que os portugueses estejam todos orgulhosos.»