A equipa olímpica de França dominou a República Dominicana (7-0), nesta quinta-feira, em Toulon, no seu segundo jogo de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Antes, os comandados de Thierry Henry já tinham ganho ao Paraguai, por 4-1. Michael Olise e Alexandre Lacazette, capitão de equipa, foram os mestres de cerimónia desta vez.

Enzo Millot marcou o primeiro golo a partir de um cruzamento de Joris Chotard, aos 19 minutos. Alexandre Lacazette, do veterano do Lyon, marcou duas vezes (28' e 49') a partir de duas jogadas pela esquerda.

O mais irrequieto da França foi Michael Olise, novo jogador do Bayern Munique, também marcou dois golos (51' e 56'), mostrando toda a sua capacidade técnica noutros momentos. O segundo golo do francês foi especialmente bonito, com um remate espontâneo de pé esquerdo, aproveitando o mau posicionamento do guardião da República Dominicana.

Maghnes Akliouche (81'), do Mónaco, e Rayan Cherki (90'), do Lyon, confirmaram a vitória. Kalimuendo, Castello Lukeba ou Guillermo Restes também jogaram de início pelos franceses.