Jhancarlos González, skater colombiano, foi um dos protagonistas, pela negativa, nas qualificações para a final de skate dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Após terminar a run, que acabou com uma queda, o skater de 27 anos mostrou o dedo do meio para as câmaras de televisão que se encontravam na pista, algo que não foi do agrado da organização.

No Instagram, Jhancarlos González pediu desculpa pela situação e explicou o ocorrido, lamentando a confusão com o operador de câmera.

«Gostaria de pedir desculpa pelo meu gesto à Federação Mundial de Skate, às pessoas, crianças e famílias que me viram, mas foi um momento de raiva. Colocaram a câmera à minha frente, no local onde eu ia passar. Achei que poderia bater-me. Avisei-o para não colocar a câmera à frente dos obstáculos», explicou.

Por fim, na mesma publicação, o skater que acabou em 22.º lugar, agradeceu o apoio que recebeu e garantiu que «não será a última vez» que tenta uma medalha olímpica, apesar de agora querer «passar tempo com a mãe e o cão».

«Queria agradecer a todas as pessoas que me viram e apoiaram, mesmo quando as coisas não correram muito bem. Tentei fazer o melhor que pude, mas não era o meu dia, e isso afetou-me um pouco. Não será a última vez que tento, mas neste momento não estou com vontade. Só quero passar um tempo com a minha mãe e o meu cão. Há muito que não os vejo», concluiu.

De recordar que o português Gustavo Ribeiro também foi eliminado nas qualificações de skate e que Yuto Horigome se tornou bicampeão olímpico.