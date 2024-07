Tiago Pereira partiu, esta terça-feira, para Paris, onde vai participar nos Jogos Olímpicos. No aeroporto, o atleta de triplo salto falou à Lusa e confessou que tem como objetivo melhorar o recorde pessoal e chegar à final.

«Disse, antes do Europeu de Roma, que seria, provavelmente, a melhor da história e o Europeu de Roma comprovou que o que eu disse está nas linhas certas. Sei o que me espera e, então, preparei-me o melhor possível para tentar surpreender e ser a minha melhor versão. Acredito que, se fizer as coisas bem, posso surpreender e fazer um bom recorde pessoal», disse.

Aos 30 anos, o atleta luso tem como melhor marca pessoal os 17.11 metros, que atingiu em 2021. Em Tóquio 2020, Tiago ficou em 16.º lugar e espera agora aproximar-me de Pedro Pichardo e dos outros candidatos à vitória.

«Nunca sabemos como corre, porque as qualificações são sempre complicadas. Dado o meu nível e o que tenho apresentado esta temporada, eu acredito que uma final seria normal para mim, não é nada por aí além. Claro que temos de ir sempre etapa a etapa e a primeira etapa é qualificar-me para a final. Depois, é que poderemos pensar no que pode acontecer na final», destacou.

«Eu vou sempre esperançoso de que as coisas podem correr bem. Tal como fui para o Mundial, em que não era favorito e saí de lá com uma medalha. Aqui, vai ser bem mais difícil, pois vai estar toda a elite, mas eu também faço parte da elite», concluiu.

De relembrar que a qualificação de triplo salto masculino está marcada para 7 de agosto, a partir das 18h15. A final realiza-se dia 9, às 19h13.