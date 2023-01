A Ucrânia ameaçou esta quinta-feira boicotar os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, caso os atletas russos e bielorrussos sejam autorizados a participar no certame, após a abertura manifestada pelo Comité Olímpico Internacional (COI) e a capital francesa.

«Essa situação é inaceitável para o nosso Estado», referiu o ministro do desporto ucraniano, Vadym Goutzeit, a propósito da eventual queda das sanções aos competidores dos dois países que são cúmplices na invasão à Ucrânia.

Na quarta-feira, refira-se, o COI havia admitido a reintegração dos atletas das duas nações no desporto mundial, embora embora mantenha as sanções às estruturas políticas e desportivas. Por sua vez, a autarca de Paris, Anne Hidalgo, confessou que deseja que os visados compitam com a bandeira neutra, o que também é defendido pelo COI.

«A nossa posição permanece inalterada: enquanto a guerra continuar na Ucrânia, os atletas russos e bielorrussos não devem participar em competições internacionais. Se não formos ouvidos, não excluo a possibilidade de boicotarmos e nos recusarmos a participar nos Jogos Olímpicos», continuou depois Goutzeit.