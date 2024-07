São 73 os atletas que vão defender as cores de Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris.

Pela primeira vez, de resto, a Equipa Portugal tem mais atletas do sexo feminino (37) do que do sexo masculino (36). Venha daí saber quem são os nossos heróis para o próximo mês.

Um a um, o Maisfutebol diz-lhe o essencial sobre os nossos heróis para o próximo mês em que o mundo vai olhar para o melhor do desporto, que acontece em Paris. Venha daí conhecê-los neste dossier especial.

Está tudo aqui.