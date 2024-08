Esta terça-feira, Letsile Tebogo foi recebido como um herói na chegada a Botswana, depois de ter conquistado uma medalha de ouro, nos 200m atletismo, e uma de prata, nos 4x400m, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

De volta ao país natal, o atleta de 21 anos foi presenteado com uma enorme euforia e um estádio inteiro a aplaudir o feito que alcançou.

No topo de um autocarro, Tebogo deu a volta ao relvado do maior estádio do país e subiu a um palco com vários outros atletas. A festa juntou milhares de pessoas para receberem a comitiva e o jovem atleta.

Ora veja: