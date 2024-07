A estreia do Sudão do Sul nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ficou marcada por um erro técnico da organização no momento do hino nacional do país.

Antes do início do jogo entre a formação africana e Porto Rico em basquetebol, ouviu-se na arena o hino do Sudão, algo que provocou assobios nas bancadas e surpresa nos atletas do Sudão do Sul. Recordar que há uma semana, a seleção quase surpreendeu os Estados Unidos, tendo apenas perdido por 101-100, num jogo de preparação no Reino Unido.

Veja aqui o momento que marcou o jogo entre Sudão do Sul e Porto Rico: