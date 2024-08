Os Estados Unidos, conquistaram, este sábado e pela quinta vez consecutiva, a medalha de ouro no torneio masculino de basquetebol dos Jogos Olímpicos, ao baterem a anfitriã França por 98-87, na final de Paris 2024.

Numa reedição da final de Tóquio 2020, que também acabou com triunfo norte-americano (87-82), a formação comandada por Steve Kerr, que ao intervalo já vencia por 49-41, deu sequência aos triunfos de 2008, 2012, 2016 e 2020.

Curry voltou a mostrar porque é, provavelmente, o melhor lançador da história do basquetebol, para desgosto dos gauleses, que chegaram a acreditar numa vitória épica.

O jogador dos Warriors, que entrou nos três minutos finais com quatro triplos marcados, marcou um quinto a 2.45 do fim (85-79), um sexto a 1.51 (90-81), um sétimo a 1.19 (93-84) e um oitavo a 34,5 segundos (96-87), resolvendo a questão ante os gauleses e acabando como melhor marcador dos norte-americanos, com 24 pontos. Na equipa francesa, destaque para Victor Wembanyama (26 pontos).

Na história do torneio masculino de basquetebol olímpico, os Estados Unidos somam agora 17 títulos em 21 edições.

A União Soviética tem dois títulos (1972 e 1988), a Jugoslávia um (1976) e a Argentina um (2004).