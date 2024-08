O Brasil está na final dos Jogos Olímpicos de Paris em futebol feminino. As brasileiras bateram as espanholas, por 4-2, nas meias-finais da competição. Foi um jogo com um início caricato, com um auto-golo de Irene Paredes, no estádio Velodrome, em Marselha.

Logo aos cinco minutos, a brasileira Priscila pressionou a guarda-redes espanhola Cata Coll, que tentou chutar para a bola para a frente mas esta bateu na defesa Irene Paredes e entrou na baliza.

Gabi Portilho, Adriana e Kerolin fizeram os outros golos do Brasil, com Salma Paralluelo e Duda Sampaio a balançar as redes do outro lado.

O Brasil foi medalha de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008, estando fora das finais desde esse certame, há 16 anos. O Brasil vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos, no Parque dos Príncipes, em Paris, no sábado.