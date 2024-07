Titular no último jogo do Grupo C dos Jogos Olímpicos, diante de Espanha, Marta acabou expulsa após pontapear uma adversária na cabeça já bem perto do intervalo.

Desolada, Marta saiu em lágrimas, numa altura em que ainda se registava uma igualada sem golos.

O Brasil acabou por perder por 2-0 e terminou o Grupo C no terceiro lugar (atrás de Espanha e do Japão, que somaram 9 e 6 pontos, respetivamente), o que complica as contas da seleção canarinha, que precisa agora de ser uma das duas melhores terceiras classificadas (há três grupos) para marcar presença nos quartos de final.

Onde, mesmo que isso aconteça, Marta não estará, já que terá de cumprir suspensão.

Recorde-se que Marta anunciou que deixará a seleção brasileira este ano.

(artigo em atualização)