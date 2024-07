Gabriel Medina protagonizou esta segunda-feira um dos melhores momentos destes Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na prova de surf que está a decorrer no Taiti, o atleta brasileiro realizou um tubo quase perfeito, mas que lhe garantiu uma nota de 9,90, precisamente a mais alta na história do surf nos Jogos Olímpicos. Depois da manobra, Medina levantou as duas mãos a pedir um «dez» para a execução e de seguida subiu a onda e elevou-se no ar para outro momento que também já se tornou viral.

Além disso, garantiu a passagem aos quartos-de-final da competição, onde vai medir forças com o compatriota João Chianca.

Veja aqui o tubo de Gabriel Medina que está a correr o mundo: