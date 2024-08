A frustração e amargo pelo ouro falhado – a contas com uma grave lesão no joelho direito – deixou Carolina Marín prostrada na meia-final do quadro de singulares femininos de badminton, ante a chinesa He Bingjiao.

Esta terça-feira, a campeã olímpica no Rio 2016 e tricampeã mundial recorreu às redes sociais para agradecer o apoio recebido.

«Nunca recebi tanto carinho. Mas, permitam-me destacar uma pessoa: dei ânimo a He Bingjiao para disputar a final, porque o desportivismo está acima de tudo. O momento do pódio é um dos gestos mais bonitos que já recebi e sinto-me extremamente grata», escreveu a atleta espanhola, de 31 anos.

O momento a que Marín se refere está na galeria abaixo apresentada. He Bingjiao, que perdeu a final, segurou o símbolo de Espanha junto à medalha de prata.

«A vida segue e continuarei a cumprir os meus sonhos. Uma nova jornada começa», concluiu Carolina Marín.

A sul-coreana An Se Young conquistou o ouro, enquanto Gregoria Marisca Tunjung, da Indonésia, arrecadou o bronze, face à desistência de Carolina Marín.

Esta será, potencialmente, a terceira lesão de ligamentos do joelho de Carolina Marín.