A lutadora Lin Yu-ting, do Taiwan, avançou esta quarta-feira para a final do torneio de boxe, na categoria de -57 kg, de Paris 2024.

A participar pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, e entre muito «ruído» face ao seu género, Yu-ting venceu a turca Esra Yildiz Kahraman por decisão unânime dos juízes. Este é o terceiro combate consecutivo com tal desfecho.

Assim, a campeã do mundo em 2018 e 2022, de 28 anos, disputará o ouro com a polaca Júlia Szeremeta, no sábado.

Frustrada com a derrota, Esra Yildiz Kahraman cruzou os dedos simbolizando «XX», ou seja, os cromossomas femininos.

Importa recordar que a polémica em torno de Lin Yu-ting se agravou quando a Associação Internacional de Boxe, organismo externo ao movimento olímpico, garantiu ter resultados, nunca divulgados, que comprovam que a «boxeur» é, afinal, um homem.

Em todo o caso, tanto a atleta do Taiwan como a argelina Imane Khelif – apurada para a final de -66 kg – são defendidas pelo Comité Olímpico Internacional.