No rescaldo do sexto lugar conquistado na final do K2 500 metros dos Jogos Olímpicos, João Ribeiro e Messias Baptista revelaram-se desiludidos por falharem as medalhas. Campeões do Mundo em título na distância, terminaram a prova em 1.27,82 minutos, a 1.5 segundos dos alemães Jacob Schopf e Max Lemke, que arrecadaram o ouro.

«Claramente é a tristeza por não chegar a uma medalha, porque era esse o nosso objetivo. Queríamos muito, trabalhámos muito, acho que estamos “superbem”. Os cinco barcos foram melhores e, quando é assim, só temos de dar os parabéns», disse João Ribeiro, de 34 anos.

Apesar de ter conseguido o seu quarto diploma olímpico em outros tantos Jogos, o canoísta assume que ainda não consegue olhar com tal positividade.

«Passando uns dias, certamente estarei orgulhoso de tudo o que fiz até hoje para representar bem Portugal. Acho que fizemos tudo bem, só que cinco barcos foram melhores que nós», concluiu.

Quanto a Messias Baptista, o canoísta de 25 anos mostrou-se em paz.

«Preparámos a prova da melhor forma possível. Viemos para aqui como campeões do mundo. Fizemos os possíveis, fizemos uma boa prova, ainda não analisámos, não sabemos o que é que podíamos ter feito melhor, mas infelizmente não sorriu para nós hoje e houve cinco barcos que foram melhores e é dar os parabéns a esses cinco barcos», referiu.

João Ribeiro e Messias Baptista juntaram-se para este ciclo olímpico, com o mais novo da dupla a dizer que «só o futuro dirá» se estarão em Los Angeles 2028, mas mostrando vontade de continuar.

«Foi muito bonito, tivemos muitas alegrias, muitas tristezas. Espero poder continuar a contar com o João, com a experiência dele para o meu futuro», terminou.