A ciclista Maria Martins terminou a prova de omnium no 14.º lugar. Depois de iniciar a manhã deste domingo no 13.º lugar no scratch, a atleta portuguesa recuperou posições na classificação geral após a prova de Tempo 2/4 (8.ª). Ainda assim, Martins foi 13.ª na prova de eliminação.

Como tal, a esperança no top-10 prevaleceu até à quarta e última prova, de pontos 4/4. Mas, longe das líderes da corrida, Maria Martins foi incapaz de «escalar» a geral.

Apesar da insistência final, no topo do pelotão, a portuguesa terminou no 14.º lugar da classificação geral, com 61 pontos.

Em Tóquio 2020, Maria Martins, de 25 anos, foi sétima classificada no omnium.

Analisando prova a prova, Jennifer Valente venceu no scratch. Depois, no race, foi a vez de a irlandesa Lara Gillespie liderar a prova, mas sem «beliscar» a liderança da norte-americana Valente na geral.

Quanto à corrida de eliminação, a norte-americana voltou a confirmar o favoritismo. Por isso, na derradeira prova, Valente optou por gerir esforços, assistindo à disputa pelas restantes medalhas.

As posições da australiana Georgia Baker e da canadiana Maggie Coles-Lyster foram ameaçadas pela dinamarquesa Stenberg, pela polaca Pikulik e pela neozelandesa Wollaston. De tal forma que, nas derradeiras 10 voltas, o pódio variou a cada quilómetro.

Nas contas finais, Jennifer Valente (144 pontos) repetiu o ouro de Tóquio 2020, enquanto Pikulik (131 pontos) arrecadou a prata e o bronze pertenceu a Wollaston (125 pontos).

Portugal termina Paris 2024 com quatro medalhas, com destaque para o ouro no madison dos ciclistas Rui Oliveira e Iúri Leitão, que foi prata no omnium. Além disso, Pedro Pichardo foi prata no triplo salto e a judoca Patrícia Sampaio bronze em -78kg. Para a história ficam também 10 diplomas olímpicos.