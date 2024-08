Filipa Martins terminou a final do «all-around» no 20.º lugar, com 51.232 pontos. Na tarde desta quinta-feira, a ginasta conseguiu 12.700 pontos na trave, 12.466 no exercício de solo, 12.500 no salto e 13.566 nas paralelas.

Apesar de alguns percalços ao longo da prova, Filipa Martins, de 28 anos, agigantou-se nas paralelas, o aparelho de eleição.

O ouro foi conquistado – sem surpresa – pela norte-americana Simone Biles, que acumulou 59.131 pontos. A prata foi arrecadada pela brasileira Rebeca Andrade (57.932), enquanto o bronze foi conquistado pela norte-americana Sunisa Lee (56.465).

Às portas das medalhas ficou a italiana Alice D’Amato, que totalizou 56.333 pontos.

Depois da conquista no «all-around» de equipas femininas, a comitiva norte-americana acumula o ouro e o bronze na prova individual.

Para a posterioridade ficará a estreia de Portugal nesta competição. Entre 24 ginastas, Filipa Martins deu o mote para o futuro, arrecadando o 20.º lugar na final.