A segunda ronda da fase de grupos do torneio de futebol masculino não guardou qualquer surpresa, apenas confirmações.

No Grupo A, a França alcançou a segunda vitória, quebrando a muralha defensiva da Guiné (1-0). Em Nice, na noite deste sábado, os comandados de Thierry Henry dominaram todo o encontro, mas revelaram dificuldades para solucionar o quebra-cabeças montado por Kaba Diawara.

Em todo o caso, em cima do intervalo, a seleção africana viu dois golos anulados por fora de jogo, aos 41 e 45+2m. Os visados foram os médios Naby Keita e Abdoulaye Touré.

No segundo tempo, foram necessários 30 minutos para o nó ser desfeito. Aos 76m, o defesa Kiliann Sildillia capitalizou o cruzamento de Michael Olise e deu vantagem aos anfitriões. Suficiente para consolidar a liderança do Grupo A, com seis pontos.

Na outra partida, os Estados Unidos triunfaram sobre a Nova Zelândia, por 1-4. Num encontro de toada única, os norte-americanos já venciam por 0-3 ao cabo de 30 minutos, graças aos golos de Mihailovic, Zimmerman e Gianluca Busio.

No segundo tempo, Paxten Aaronson ampliou a vantagem, aos 58m. Por fim, no momento de honra, Jesse Randall fez o 1-4.

Assim, os EUA igualaram os neozelandeses, com três pontos. Na derradeira jornada, a seleção norte-americana medirá forças com a Guiné, já eliminada. Por sua vez, a Nova Zelândia jogará ante a França.

Argentina e Ucrânia baralham contas

No Grupo B, a Argentina dominou ante o Iraque, triunfando por 3-1. Uma vez mais com Nicolás Otamendi como capitão, os sul-americanos adiantaram-se no marcador, por Julian Alvárez, aos 13m, mas concedeu o empate, aos 45+5m. O avançado Aymen Hussein alimentou as esperanças dos iraquianos.

Todavia, Gondou, aos 62m, e Equi Fernández, aos 85m, garantiram os três pontos para a turma de Javier Mascherano.

Antes de fazer contas, importa analisar o triunfo da Ucrânia sobre Marrocos, por 2-1. Depois de o médio Dmytro Kryskiv dar vantagem aos ucranianos, outro médio, Salyuk, concedeu penálti e viu o cartão vermelho direto.

Por isso, Soufiane Rahimi capitalizou a grande penalidade, aos 64m.

Apesar da desvantagem numérica, o jovem avançado Igor Krasnopir – de 21 anos – vestiu a capa de herói. Lançado aos 64m, assinou o golo do triunfo, aos 90+8m.

Ora, o Grupo B está numa perfeita «embrulhada», pois as quatro seleções acumulam três pontos. Na derradeira jornada, a Argentina medirá forças com a Ucrânia, enquanto Marrocos jogará ante Iraque.

Importa recordar que apenas os dois melhores classificados seguirão para os quartos de final.

Espanha apurada, Egito a espreitar

No Grupo C, a primeira seleção apurada para a fase a eliminar. A Espanha venceu a República Dominicana, por 1-3, beneficiando da inspiração de dois campeões da Europa. Aos 24m, Fermín López inaugurou o marcador.

Ainda que Oca tenha encontrado a rota do empate, aos 38m, a missão da República Dominicana complicou-se aos 45+1m, quando uma agressão valeu a Azcona o cartão vermelho.

Na etapa complementar, Alex Baena, aos 55m, e Miguel Gutiérrez, aos 70m, selaram novo triunfo da «Roja», que lidera, de forma isolada.

No outro jogo deste grupo, o Egito venceu o Uzbequistão, por 0-1, granças ao golo madrugador de Ahmed Kouka, aos 11m. Assim, os egípcios ocupam o segundo lugar do Grupo C, com quatro pontos, mais três face à República Dominicana, seleção que defrontarão na última jornada.

Japão lidera, Paraguai faz prova de vida

Por fim, no Grupo D, o Japão deu um passo de gigante rumo à próxima fase, vencendo o Mali, por 1-0. Aos 82m, Rihito Yamamoto contrariou o rumo da partida, inaugurando o marcador.

No derradeiro lance, aos 90+6m, Cheickna Doumbia desperdiçou um penálti. Entre os postes esteve Leo Kokubo, guardião ex-Benfica.

Assim, o Japão lidera, com seis pontos.

Na outra partida, o Paraguai tomou de «assalto» o segundo lugar, ao vencer Israel (2-4). De parada e resposta, Marcelo Fernández deu vantagem ao Paraguai, aos 25m.

No arranque do segundo tempo, aos 53m, Gandelman repôs a igualdade. Todavia, aos 69m, Julio Enciso – do Brighton – assinou o 1-2.

Os últimos 10 minutos foram plenos de emoção. Aos 80m, Oscar Gloukh desperdiçou um penálti, mas acertou com as redes na recarga (2-2).

Aos 90+3m, Fabián Balbuena – do West Ham– cravou o 2-3 no marcador. Aproveitando o embalo, Marcelo Fernández encerrou o que havia começado, ao cabo de 90+6m (2-4).

Ora, o Paraguai é vice-líder do Grupo D, com três pontos, mais dois face a Mali e Israel. Na última jornada, o Japão jogará ante Israel, enquanto Mali e Paraguai medirão forças.

A terceira e última jornada decorrerá na tarde e noite de terça-feira, entre as 14 e as 22h.