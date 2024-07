No rescaldo da partida entre Argentina e Marrocos, em Saint-Étienne, a contar para a jornada inaugural do Grupo B dos Jogos Olímpicos, Nicolás Otamendi lamentou a novela instalada aos 90+16m.

Na sequência do segundo golo da seleção sul-americana, vários adeptos de Marrocos invadiram o relvado e, inclusive, visaram o banco de Javier Mascherano com um petardo. Por isso, a partida foi suspensa.

Todavia, quase duas horas depois, o vídeo-árbitro alertou para o fora de jogo na jogada que resultou no 2-2. Como tal, o lance foi revisto, o golo anulado e a partida reatada – por três minutos – à porta fechada.

«É histórico, uma vergonha. Nunca aconteceu algo parecido. Marrocos não queria jogar e nós também não. Esperámos durante uma hora e quarenta minutos, mas ninguém nos disse nada. Faz-nos sentir impotentes porque estamos nos Jogos Olímpicos», afirmou o capitão da seleção olímpica da Argentina.

O Grupo B é liderado por Marrocos e Iraque, ambos com três pontos. Na tarde de sábado, a Argentina jogará ante o Iraque (14h), no reduto do Lyon.