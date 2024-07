A Guatemala conquistou esta quarta-feira a primeira medalha de ouro olímpica da sua história, graças a Adriana Ruano Oliva, a melhor na prova de fosso olímpico, em Châteauroux.

Ao atingir 45 alvos em 50 possíveis, Oliva ainda melhorou o recorde olímpico, enquanto a italiana Silvana Stanco foi prata e a australiana Penny Smith completou o pódio.

Nesta prova, a portuguesa Maria Inês Barros foi oitava, depois de ser eliminada no desempate com Penny Smith, que viria a conquistar o bronze.

Este é o segundo pódio da Guatemala em Paris 2024 – e somente o terceiro em toda a história na competição – depois do bronze de Jean-Pierre Brol Cardenas, igualmente no fosso olímpico.

Antes destes êxitos, apenas o de Érick Barrondo, em Londres 2012, na competição dos 20 quilómetros marcha.

O país da América Central estreou-se nos Jogos Olímpicos em Helsínquia 1952. Todavia, falharia as três edições seguintes, até estabilizar com presenças sistemáticas desde 1968, em Cidade do México.

Coach: Go and break some records.

Adriana Ruano Oliva: Sure, watch me...



Guatemala's first ever Olympic gold medal ✅

Guatemala's first ever Olympic medal won by a woman ✅

AND she aced all this with an #OlympicRecord ✅@COGuatemalteco | @issf_official | #ShootingSport |… pic.twitter.com/XZ9U8O9PbT