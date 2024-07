No rescaldo da partida entre Argentina e Marrocos, a contar para a primeira jornada do Grupo B dos Jogos Olímpicos, Javier Mascherano não poupou nas críticas, ora à arbitragem, ora à organização do torneio.

Em Saint-Étienne, na tarde desta quarta-feira, a seleção africana venceu, por 2-1, num encontro que terminou à porta fechada.

«A partida foi suspensa pela segurança dos jogadores, nada mais. Pensávamos que tínhamos empatado. O árbitro não deu qualquer explicação. Estiveram a rever uma jogada durante uma hora e vinte minutos. Estes incidentes não nos agradam, mas também não queremos ser beneficiados», disse aos jornalistas na zona mista.

Todavia, era apenas o princípio das críticas do selecionador olímpico da Argentina, de 40 anos.

«Como é que se para um jogo sete vezes devido a invasões de adeptos? São os Jogos Olímpicos, não é um torneio de bairro. Ontem invadiram o nosso treino e roubaram. Isto são os Jogos Olímpicos! Ao Thiago Almada faltam relógios e anéis», revelou.

Por fim, e apontando aos jogos ante Ucrânia e Iraque, Mascherano exige discernimento.

«Devemos virar a página, ver o que fizemos de positivo, sobretudo na segunda parte, e jogar pela qualificação», rematou.

O Grupo B é liderado por Marrocos e Iraque, ambos com três pontos. Na tarde de sábado, a Argentina jogará ante o Iraque (14h), no reduto do Lyon.

Entretanto, via redes sociais, Lionel Messi descreveu como «insólito» o jogo que terminou com triunfo de Marrocos sobre a Argentina. A seleção sul-americana foi capitaneada por Otamendi.