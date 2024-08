Os Estados Unidos arrecadaram, na tarde deste domingo, o oitavo ouro consecutivo no torneio feminino de basquetebol, desta feita ante a anfitriã França (66-67). A 61.ª vitória consecutiva em torneios olímpicos foi composta por parciais de 9-15, 16-10, 18-20 e 23-22.

Apesar da reação das gaulesas até à pausa (25-25), as norte-americanas venceram o terceiro quarto e controlaram o ímpeto contrário até à derradeira buzina.

Na última posse de bola, as francesas ainda lançaram com sucesso, mas já em zona de dois pontos. Por isso, a buzina foi procedida por momentos de dúvida.

Gabby Williams was 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 to keeping France's gold medal hopes alive against USA 💔#Paris2024 pic.twitter.com/GwlS5DHyPw — Eurosport (@eurosport) August 11, 2024

O destaque pertenceu a Aja Smith, norte-americana que assinou 21 pontos e 13 ressaltos. Do outro lado, Gabby Williams (19 pontos, sete ressaltos e duas assistências) foi a mais inconformada.

Depois de os Estados Unidos conquistarem o torneio masculino, a última final de Paris 2024 foi brindada com novo ouro. As medalhas de prata, em ambos os torneios, ficaram com os anfitriões destes Jogos Olímpicos.

No encerramento do medalheiro, os Estados Unidos retomaram a liderança, com 40 ouros e um total de 126 títulos. Para trás ficou a China, também com 40 ouros, mas 91 medalhas.