Estados Unidos, Sérvia, Alemanha e França são os semifinalistas do torneio masculino de basquetebol dos Jogos Olímpicos. Na noite desta terça-feira, a seleção norte-americana, tetracampeã em título, dominou o encontro com o Brasil, triunfando por 87-122.

Ainda que Bruno Caboclo tenha assinado 30 pontos, seis ressaltos e uma assistência, foi «curto» para contrariar o ímpeto de Lebron James e companhia.

Booker (18 pontos), Edwards (17), Embiid (14), Anthony Davis (14), Lebron (12) e Kevin Durant (11) foram os principais responsáveis pelo fosso no marcador.

Nota para o facto de Kevin Durant ascender ao trono de melhor pontuador pelos EUA nos Jogos Olímpicos. É a quarta participação do extremo no torneio.

Kevin Durant becomes the greatest scorer for @TeamUSA in Olympics history!

Os parciais de 21-33, 15-30, 35-31 e 16-28 alimentam o sonho norte-americano do 17.º título olímpico.

Ora, nas meias-finais, os EUA jogarão ante a Sérvia, que na tarde desta terça-feira «remontaram» a Austrália, recuperando da desvantagem de 24 pontos. No prolongamento, os sérvios triunfaram por 95-90, após parciais de 17-31, 25-23, 25-11, 15-17 e 13-8.

O inevitável Nikola Jokic, o «mais valioso» da última edição da NBA, terminou o encontro com 21 pontos, 14 ressaltos, oito assistências, quatro roubos de bola e um desarme de lançamento.

Na «hora dos heróis» marcou dois cestos que passaram o resultado de 89-90 para 93-90, com apenas 25 segundos para jogar no tempo extra.

Entre os sérvios, destaque ainda para os 17 pontos de Bogdan Bogdanovic e os 14 pontos e seis assistências de Vasilije Micic.

Por sua vez, Josh Giddey, com 25 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, esteve em destaque pelos australianos.

A meia-final entre Sérvia e EUA está agendada para as 20h de quinta-feira.

França e Alemanha de olho na final

Quanto aos anfitriões, a França surpreendeu o «favorito» Canadá, triunfando por 82-73, com parciais de 23-10, 22-19, 16-21 e 21-23.

Apesar das «vedetas» da NBA, os canadianos, terceiros no Mundial de 2023, foram incapazes de quebrar o domínio dos gauleses. Aliás, França atingiu a diferença de 19 pontos.

Guerschon Yabusele, com 22 pontos, e Isaia Cordinier, com 20, lideraram os anfitriões, que contaram também com 13 pontos e cinco ressaltos de Mathias Lessort.

Destaque ainda para os sete pontos, 12 ressaltos e cinco assistências do «gigante» Wembanyama, assim como para os 15 pontos de Evan Fournier.

Entre os canadianos, Shai Gilgeous-Alexander (27 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências) foi o mais inconformado.

A França, vice-campeã em título – derrotada em Tóquio 2020 pelos Estados Unidos (87-82) – disputará um lugar na final com a Alemanha, detentora do Mundial.

Wemby and Evan Fournier help lead France to the #Paris2024 Semifinals 🇫🇷

Os germânicos eliminaram a Grécia (76-63), apesar dos 22 pontos de Giannis Antetokounmpo. Num encontro em que a eficácia em zona exterior foi decisiva, os gregos lideraram grande parte dos quartos inaugurais, mas os alemães restabeleceram o empate antes do intervalo (11-21 e 25-15).

Tal ascendente revelou-se determinante para os campeões do Mundo resolverem o encontro (23-16 e 17-11).

Franz Wagner, com 18 pontos, Dennis Schröder, com 13 pontos e oito assistências, e Johannes Thiemann, com 10 pontos e seis ressaltos, lideraram a Alemanha, que já superou o melhor registo olímpico (7.º lugar).

A partida entre Alemanha e França está agendado para as 16h30 de quinta-feira.