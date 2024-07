Os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral venceram os irmãos Tsitsipas e garantiram o apuramento para a segunda eliminatória do torneio de ténis em pares, dos Jogos Olímpicos. Foi um triunfo suado, mas muito merecido: a dupla portugueses venceu por 2-1, com 12-10 no super tie-break.

O primeiro set foi inteiramente dominado pela dupla grega, que entraram logo a fazer 2-0 e estiveram sempre na frente. Venceram por 6-2, sem dar hipóteses à dupla portuguesa.

Nuno Borges e Francisco Cabral responderam bem no segundo set e estiveram também sempre na frente. Até desperdiçaram o primeiro ponto de break, mas não falharam o segundo, na altura fizeram o 5-3 e não desperdiçaram o jogo de serviço, logo depois, para fechar o segundo set com um 6-3.

Teve então de se avançar para um super tiebreak, no qual Nuno Borges e Francisco Cabral voltaram a estar sempre na frente, muito motivados e confiantes, chegando a um 6-3. Os irmãos Tsitsipas ainda igualaram a partida, avançou-se então para vantagem, a dupla portuguesa chegou a ter quarto matchpoints desperdiçados, mas à quinta foi de vez e fecharam mesmo a partida com uma vitória brilhante.