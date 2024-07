No arranque da fase de grupos dos Jogos Olímpicos, Marrocos e Iraque estiveram em evidência. Curiosamente, ambos os jogos pertencem ao Grupo B. Numa tarde pautada por emoção e polémica, esta fase foi inaugurada em dois estádios.

Enquanto a Argentina – de Otamendi – media forças com Marrocos em Saint-Étienne (1-2), a Espanha jogava ante o Uzbequistão – no Grupo C – no Parque dos Príncipes, em Paris (1-2).

Vamos por partes. No encontro mais mediático do dia, Marrocos distanciou-se no marcador até ao 2-0, ao cabo de 49 minutos. A correr atrás do prejuízo, os pupilos de Javier Mascherano reduziram, por Giuliano Simeone, aos 68m, e Cristian Medina aos 90+16m. Todavia, a fúria dos adeptos de Marrocos, que invadiram o relvado, obrigou a suspender a partida.

No regresso, quase duas horas depois, o vídeo-árbitro desvendou o fora de jogo de Cristian Medina. De seguida, a partida foi reatada, mas sem adeptos nas bancadas. Até ao apito final, decorreram apenas três minutos.

Entretanto, em Paris, no Grupo C, a Espanha venceu o Uzbequistão, com destaque para a titularidade de Abel Ruíz, avançado ex-Sp. Braga. O reforço do Girona assistiu Marc Pubill para o 1-0, quando o cronómetro assinalava 29 minutos.

A fechar o primeiro tempo, a formação asiática restabeleceu a igualdade, com Eldor Shomudorov – avançado vinculado à Roma – a capitalizar um penálti.

Na etapa complementar – já depois de falhar uma grande penalidade – Sergio Gómez assinou o 2-1. Estavam decorridos 62 minutos e foi o suficiente para a «Roja» garantir o triunfo.

Na outra partida do Grupo C, Egito e República Dominicana anularam-se, em Nantes.

Iraque surpreende e acompanha Marrocos

De regresso ao Grupo B, o Iraque surpreendeu a Ucrânia, triunfando, ao ritmo de reviravolta, por 2-1. O marcador foi inaugurado aos 53m, pelo médio Valentyn Rubchynskyi.

Entre cartões amarelos, o Iraque beneficiou de um penálti, que Aymen Hussein converteu. Estavam decorridos 57m.

Na mó de cima, a reviravolta foi consumada aos 75m, por Ali Jassim, médio de 20 anos.

De parada e resposta, a partida apenas terminou para lá do minuto 100, aos 102m. Assim, o Iraque partilha a liderança do Grupo B com Marrocos.

Anfitriã vence e convence

No Grupo A, a anfitriã França controlou os Estados Unidos da América (3-0). Numa fusão geracional, Thierry Henry entregou a titularidade, por exemplo, a Lacazette (33 anos) e ao guardião Guillaume Restes, de 19 anos, vinculado ao Toulouse.

Os golos surgiram no segundo tempo, por Lacazette (61m), Michael Olise (69m) – do Bayern Munique – e por Loic Badé (85m).

Nos minutos finais, a seleção norte-americana ainda marcou, mas os festejos foram prontamente interrompidos pelo fora de jogo assinalado pelo árbitro auxiliar.

No outro jogo deste grupo, em Nice, a Nova Zelândia triunfou sobre a Guiné, por 1-2. Na recarga de um penálti desperdiçado, Matthew Garbett redimiu-se e inaugurou o marcador para a seleção da Oceânia. Estavam decorridos 25 minutos.

No segundo tempo – e depois de Aliou Baldé ver o empate anulado, por fora de jogo – o avançado do Nice assistiu Amadou Diawara – do Anderlecht – para o empate. Aconteceu aos 72m.

Contudo, quatro minutos volvidos, o avançado Ben Waine devolveu a vantagem à Nova Zelândia. Assim, a seleção neozelandesa partilha a liderança do Grupo A com a França.

Japão goleia e é líder

Por fim, no Grupo D, o Japão goleou o Paraguai (5-0). Em Bordéus, o médio Shunsuke Mito inaugurou o marcador, aos 19m. Seis minutos volvidos, o Paraguai ficou reduzido a 10 unidades, face à expulsão de Wilder Viera.

Na etapa complementar, Mito bisou, aos 63m. Seis minutos volvidos, foi a vez de Rihito Yamamoto inscrever o nome na lista dos marcadores.

Aos 74m, Shunsuke Mito deu o lugar a Shota Fujio, transmitindo os genes do goleador. Como tal, o avançado, de 23 anos, marcou aos 82 e 87m.

Portanto, Shunsuke Mito e Shota Fujio lideram entre os goleadores no fecho da primeira jornada da fase de grupos.

A fechar, Mali e Israel empataram a um golo, no Parque dos Príncipes, em Paris. Aos 56m, Hamidou Diallo – defesa de 22 anos, vinculado ao Farense – empurrou o esférico para a própria baliza.

Na resposta, aos 63m, Cheickna Doumbia repôs a igualdade.

Assim, o Japão lidera o Grupo D, enquanto Israel e Mali partilham o segundo lugar, com um ponto.

Importa recordar que o primeiro e segundo classificado de cada grupo seguem para os quartos de final do torneio olímpico.

A segunda jornada decorrerá este sábado, a partir das 14h.

Os resultados da 1.ª jornada.

Grupo A:

Guiné 1-2 Nova Zelândia;

França 3-0 EUA.

Grupo B:

Argentina 1-2 Marrocos;

Iraque 2-1 Ucrânia.

Grupo C:

Uzbequistão 1-2 Espanha;

Egito 0-0 Rep. Dominicana.

Grupo D:

Japão 5-0 Uruguai;

Mali 1-1 Israel.

E aqui poderá consultar o calendário completo.