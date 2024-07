A cavaleira Rita Ralão Duarte foi, esta quarta-feira, 8.ª no Grupo F da prova de dressage individual e por equipas, confirmando a prestação modesta de Portugal, que falhará a final por equipas.

Rita Ralão Duarte, montando Irão, obteve 68.261 pontos, a melhor pontuação dos três cavaleiros lusos. Ainda assim, os 201.801 pontos alcançados pela equipa portuguesa foram insuficientes para garantir um lugar entre os 10 apurados para a final.

Importa recordar que aos dois melhores cavaleiros de cada grupo (6) juntaram-se os seis melhores resultados.

O cavaleiro António do Vale, montando Fine Fellow - H, foi o primeiro a competir, na terça-feira, terminando no oitavo posto do Grupo B, com 66.910 pontos.

Maria Caetano, em Hit Plus, a única lusa com experiência olímpica, competiu no Grupo C e terminou no oitavo lugar, com 66.630 pontos.

Depois de ter fechado o primeiro dia num sexto lugar provisório, Portugal concluiu a prova no 12.º lugar.

Para a cavaleira Rita Ralão Duarte, o balanço individual é positivo: «Estou muito satisfeita com o meu cavalo, não tenho nada a apontar. Foi a primeira vez em Jogos e ele esteve muito bem, o que me deixou bastante contente».

Em todo o caso, a saída precoce de João Moreira, por problema de saúde, prejudicou a equipa lusa.

«Infelizmente, a equipa teve uma casualidade logo no início, quando o cavalo do João [Moreira] teve um problema de saúde, e a prova da Maria [Caetano] não correu dentro das expectativas. Mas é assim, quando se tem de lidar com animais, isto pode acontecer», disse Rita Ralão Duarte.

Questionada sobre os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles (EUA), a cavaleira aponta à segunda presença na competição: «O cavalo é relativamente novo, com 11 anos, e, nos próximos Jogos, terá 15, pelo que, se pudesse responder, diria que sim».

A final por equipas decorrerá no sábado, na véspera da final de dressage individual.

Portugal já conquistou uma medalha de bronze em Ensino por equipas em Londres 1948, tendo regressado à final em Tóquio 2020, depois de Helsínquia 1952.